ذكرت الرئاسة التونسية، يوم الاثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيقوم بزيارة رسمية يوم الخميس المقبل إلى تونس.

ومن المقرر أن يلتقي الملك سلمان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، قبل أن يشارك في قمة الجامعة العربية، يوم الأحد المقبل.

وستشكل الزيارة فرصة لتونس لاقتراح مشاريع من المحتمل أن تجذب استثمارات سعودية جديدة، إذ يبلغ حجم هذه الاستثمارات حاليا ملياري دينار ما يُعادل 600 مليون يورو.

وأعلنت الخارجية التونسية، أن وفدا يضم أكثر من 1000 شخص سيرافقون الملك سلمان من أجل حضور القمة العربية التي ستليها ندوة اقتصادية عربية – صينية في الثاني من شهر أبريل المقبل.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد توقف في تونس نهاية نوفمبر الماضي في طريقه إلى المشاركة في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

المصدر: وكالات