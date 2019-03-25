الرئاسة السورية تغير صورة صفحتها على الفيسبوك قبل ساعات من اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

نشرت صفحة الرئاسة السورية الرسمية قبل ساعات من اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان صورة جندي سوري على مشارف المنطقة المحتلة وعلقت بكلمات للرئيس السوري بشار الأسد.

الصورة حملت عبارة "الحق الذي يغتصب يحرر" وهي من كلمة الرئيس السوري بشار الأسد عام 2009.

وقال الرئيس السوري في كلمته: "نؤكد في سوريا على أن السلام لن يتحقق إلا بعودة الجولان كاملا حتى خط الرابع من حزيران عام 1967"، مؤكدا أن المماطلة الإسرائيلية لن تجلب لهم شروطا أفضل ولن تجعلنا نتنازل عن شبر أو حق.

المصدر: RT