الدفاع الروسية تعلن مقتل 3 عسكريين روس في سوريا نهاية فبراير الماضي

أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل 3 عسكريين روس في سوريا كانوا في عداد المفقودين منذ نهاية فبراير الماضي.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن العسكريين الثلاثة وقعوا في كمين نصبه المسلحون، أثناء عودتهم بعد تنفيذ مهامهم بنقل المساعدات الإنسانية إلى إحدى البلدات في محافظة دير الزور السورية نهاية الشهر الماضي.

ومنذ تلقي المعلومات عن فقدان العسكريين الثلاثة، باشرت وزارة الدفاع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية العمل على البحث عن العسكريين.

وأضافت وزارة الدفاع أنه بنتيجة الإجراءات الخاصة تم تحديد هوية الجماعة المسلحة التي هاجمت سيارة العسكريين، والتأكد من مقتلهم في المعركة.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت بالتعاون مع وحدة العمليات الخاصة عملية أمنية أسفرت عن القضاء على جماعة مسلحة مكونة من أكثر من 30 عنصرا، وهي المسؤولة عن الهجوم على العسكريين الروس.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن جثث العسكريين الثلاثة نقلت إلى روسيا.

المصدر: RT