بوتفليقة ينهي مهام مدير التلفزيون الحكومي توفيق خلادي

أفادت قناة "النهار" الجزائرية بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام مدير التلفزيون الحكومي توفيق خلادي.

وعين بوتفليقة العضو في سلطة الضبط السمعي البصري لطفي شريط مديرا عاما للتلفزيون الجزائري.

رئيس الجمهورية ينهي مهام مدير التلفزة العمومية توفيق خلادي https://t.co/psUIRsV44xpic.twitter.com/q4L5sKT4N2 — 213NEWS (@213_news) March 25, 2019

وتجدر الإشارة إلى أن توفيق خلادي كان يترأس المؤسسة العمومية للتلفزيون في الجزائر في فبراير عام 2012.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية