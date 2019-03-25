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بوتفليقة ينهي مهام مدير التلفزيون الحكومي توفيق خلادي

أخبار العالم العربي

بوتفليقة ينهي مهام مدير التلفزيون الحكومي توفيق خلادي
Reuters Zohra Bensemra
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أفادت قناة "النهار" الجزائرية بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام مدير التلفزيون الحكومي توفيق خلادي.

وعين بوتفليقة العضو في سلطة الضبط السمعي البصري لطفي شريط مديرا عاما للتلفزيون الجزائري.

وتجدر الإشارة إلى أن توفيق خلادي كان يترأس المؤسسة العمومية للتلفزيون في الجزائر في فبراير عام 2012.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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