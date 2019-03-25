أمر النائب العام المصري نبيل صادق، بفتح تحقيق في "الشائعات" التي تناقلتها وسائل إعلام، أمس، عن واقعة اختطاف طالبة بجامعة الأزهر في أسيوط واغتصابها.

RT

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وقالت النيابة العامة بشأن قيام بعض الأشخاص ببث ونشر أخبار كاذبة وشائعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إنها كلفت النائب العام في النيابة المختصة بالتحقيق".

وتتولى نيابة استئناف أسيوط التحقيق واتخاذ إجراءات بشأن من قام عمدا بنشر أخبار كاذبة وبيانات وشائعات من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، وذلك عن الواقعة المفبركة والخاصة باختطاف طالبة من المدينة الجامعية بجامعة الأزهر.

وكان المركز الإعلامي للأزهر الشريف، قد حذر مما وصفه بإصرار بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة على ترويج شائعة اختطاف واغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط، على الرغم من نفي الجامعة الأمر جملة وتفصيلا.

المصدر: RT