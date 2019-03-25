إسرائيل تنذر المستوطنين في غلاف غزة بأن "دوي انفجارات سيسمع قريبا"

أنذرت السلطات الإسرائيلية المستوطنين في غلاف غزة بأن دوي انفجارات سيسمع قريبا بسبب شن الجيش غارات على القطاع ردا على سقوط صاروخ أطلق منه على تل أبيب.

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وأكدت إدارة مجلس سدوت النقب للمستوطنين أن دوي انفجارات سيسمع قريبا ضمن إطار تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات هجومية، داعية المستوطنين إلى التحلي باليقظة والتأهب والخضوع لتوجيهات أمنية والتوجه إلى ملاذات آمنة في حال تشغيل صفارات الإنذارات للدفاع الجوي والبقاء في المكان على مدى 10 دقائق على الأقل.

كما أفادت القناة الـ12 بأن السلطات الإسرائيلية فتحت الملاجئ للمستوطنين في مدينة عسقلان وفي مستوطنات غلاف غزة، بالإضافة إلى وقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق محطات أوفاكيم ونتيفوت وسديروت لسكك الحديد حتى إشعار آخر، تحسبا من هجمات صاروخية جديدة من غزة.

وجاءت هذه الإجراءات على خلفية إصابة سبعة إسرائيلين إثر سقوط صاروخ أطلق من غزة على منزل في تل أبيب، مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطع زيارته إلى الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يعود إلى بلاده في وقت لاحق من اليوم.

ورفضت حركة "حماس" الاتهامات الموجهة إليها بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي.

وجاءت هذه التطورات قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات التي ستجري في إسرائيل الشهر القادم.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل