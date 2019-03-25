مصر.. النيابة تخطر الإنتربول بالقبض على "لاعبين مبصرين" شاركوا في بطولة دولية للمكفوفين وهربوا

أرسلت النيابة العام المصرية إخطارا للإنتربول، للقبض على 12 مصريا شاركوا في بطولة كرة الجرس للمكفوفين ببولندا، قبل أن يتم الكشف بأنهم مبصرون.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، تورطت مجموعة من الأشخاص في تسفير هؤلاء اللاعبين، الذين شاركوا في البطولة وهربوا بعد ذلك، للعمل داخل مطعم وورشة سيارات، ومحل ديكور، تمهيدا لاستقرارهم هناك.

وتتم محاكمة 4 متهمين متورطين في سفر 12 شخصا على صلة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"فضيحة فريق المكفوفين لكرة الجرس ببولندا".

وتعود الواقعة إلى يوم 22 مارس 2015، حيث صدر القرار الوزاري رقم 260 للعام ذاته، ما سمح لبعثة تضم مبصرين بالسفر للخارج على أنهم لاعبو فريق كرة الجرس للمكفوفين.

واكتشف الجانب البولندي أن لاعبي البعثة المصرية المشاركة في البطولة، يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من أي إعاقة بصرية، وعلى أثر ذلك تم استبعادهم.

وتنص لعبة كرة الجرس على أن يتكون الفريق من 5 لاعبين، من بينهم 4 مكفوفين بالكامل، بينما يكون حارس المرمى شبه مبصر، أو مبصرا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية