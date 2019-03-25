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"قوات سوريا الديمقراطية" تدعو لإقامة محكمة دولية حول جرائم "داعش"

أخبار العالم العربي

Reuters
آخر معاقل "داعش" بالباغوز شرقي سوريا
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دعت قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت القضاء على تنظيم داعش في سوريا، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بشمال شرق سوريا لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم.

وذكرت القوات في بيان يوم الاثنين "إننا ندعو المجتمع الدولي لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة إرهابيي "داعش" في شمال شرق سوريا".

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، يوم السبت، النصر النهائي على تنظيم "داعش" في آخر معاقله بالباغوز شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، مصطفى بالي، إن "الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد تنظيم داعش تحقّق".

المصدر: أ ف ب

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