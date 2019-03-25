الحريري يجري عملية "قسطرة قلب" في باريس

خضع رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري صباح اليوم الاثنين، لقسطرة القلب (تمييل) ووضع Stent (دعامة) في المستشفى الأمريكي في باريس.

إقرأ المزيد

وأفاد الطبيب الخاص للحريري، الدكتور عصام ياسين، أن العملية تكللت بالنجاح وأن الرئيس الحريري في حالة صحية جيدة.

وأشار ياسين الى أن الإجراء الطبي تم على سبيل الوقاية، وان الحريري سيغادر المستشفى الى منزله في باريس مساء اليوم.

وسعد الحريري (49 عاما) مولود في 18 أبريل 1970 وهو ورث زعامته السياسية عن والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005، من زوجته الأولى العراقية نضال بستاني، ولد في السعودية حيث كان والده يعمل كمقاول، وقد حصل والده والعائلة على الجنسية السعودية في عام 1978 بعد أن هاجروا إلى هناك فيعام 1969 .

يتولى الحريري رئاسة تيار المستقبل. ويحمل إلى جانب جنسيته اللبنانية، الجنسية السعودية.

المصدر: الوكالة الوطنية