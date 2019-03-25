مصدر استخباراتي لـRT: مسؤول الضربات الكيميائية في "داعش" بقبضة السلطات العراقية

كشف مصدر استخباراتي عراقي، اليوم الاثنين، عن إلقاء القوات الأمنية العراقية القبض على مسؤول الضربات الكيميائية في "داعش".

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وقال المصدر لـRT إن "المسؤول عن ما يسمى (لواء داوود) المسؤول عن الضربات الكيميائية في العراق والشام، صار بيد السلطات العراقية"، مبينا أن "عملية القبض عليه كانت مع مجموعة أخرى في سوريا قبل أيام".

وأضاف أن "المسؤول اسمه أبو عمر المرعاوي وهو عراقي الجنسية وكان يساعده خبراء من الطاجيك في ورشته التي كانت في قرية الرمادي السورية"، مبينا أنه "ستتم محاكمته في المحاكم العراقية".



المصدر: RT