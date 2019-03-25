كشفت الممثلة المصرية رانيا يوسف عن السبب الحقيقي وراء الزج باسمها في قضيه الفيديوهات الإباحية للمخرج خالد يوسف.

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وقالت رانيا أمس الأحد في تصريحات تلفزيونية: "انزعجت مؤخرا من ارتباط اسمي بشخص وفيلم لا علاقة لي بهما.. هذا حرام وليس حقيقيا، لقد ظلمت كثيرا لأنهم زجوا باسمي في الفيلم فقط لكسب المزيد من المشاهدات".

وردت على الجدل المثار مؤخرا بخصوص ملابسها: "العري نسبي من مجتمع إلى آخر ومن عقلية إلى أخرى، وأنا أعرف حدودي جيدا من خلال تركيزي على ارتداء ملابس مناسبة للمكان الذي سأذهب إليه".

وأشارت النجمة المصرية إلى أن اتهامها بأنها تتعمد ارتداء الملابس المثيرة من أجل لفت الأنظار لها بعد تقدمها في العمر غير صحيح، قائلة: "لست محتاجة للفت الأنظار، عمري 45 سنة، هل هذا العمر يعني أنني متقدمة في السن؟ العمر مجرد رقم والمهم كيف أرى نفسي ويراني الناس".

وتستعد رانيا لتصوير أول مشاهد مسلسل "ملايكة إبليس" خلال الأيام المقبلة، والعمل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

المصدر: RT