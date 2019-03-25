البرلمان الإيراني يدين اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل

دان البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدا أن هذه الخطوة تعارض المبادئ الإنسانية والاتفاقات الدولية.

وقال رئيس البرلمان، علي لاريجاني، في بيان، إن معارضة ترامب للرأي العام ولدول العالم يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا لاريجاني المجتمع الدولي واتحاد البرلمانات الإسلامية، إلى العمل بشكل حثيث للحيلولة دون وقوع كارثة جديدة في المنطقة.

وانتقد لاريجاني السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة، قائلا إن "الدعم الذي تقدمه أمريكا للكيان الصهيوني وللعنصرية يفتقر إلى التفكير والمنطق وسيؤدي إلى وقوع أحداث كهجوم نيوزيلندا".

كما حذر لاریجاني من "الصراع الدیني، الذي یجري الترویج له لتحقیق مآرب خاصة".

المصدر: RT