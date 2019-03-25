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حركة الجهاد الإسلامي تحذر إسرائيل من ارتكاب أي عدوان ضد قطاع غزة وتتعهد بالرد

أخبار العالم العربي

حركة الجهاد الإسلامي تحذر إسرائيل من ارتكاب أي عدوان ضد قطاع غزة وتتعهد بالرد
Reuters Mohammed Salem
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حذر الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، إسرائيل من ارتكاب أي عدوان ضد قطاع غزة، مؤكدا أن الحركة سترد بقوة على ذلك.

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وقال النخالة في تصريح صحفي اليوم الأحد، عقب إعلان إسرائيل عن سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة، في بلدة شمال تل أبيب، وإصابة 7 أشخاص، قال: "نحذر العدو الصهيوني من ارتكاب أي عدوان ضد قطاع غزة ، وعلى قادته أن يعلموا أننا سنرد بقوة على عدوانهم".

وفي تطور جد صباح اليوم الاثنين، أصاب صاروخ منزلا شمال تل أبيب، وخلف إصابات وأضرارا مادية كبيرة.

ودفع هذا الحادث رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الموجود في واشنطن، إلى ألإعلان عن نيته قطع زيارته إلى الولايات المتحدة، والعودة إلى إسرائيل.

المصدر: RT

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