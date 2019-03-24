 
مباشر

الإنتربول السعودي يعتقل مصريا محكوما بالإعدام في بلاده

أخبار العالم العربي

الإنتربول السعودي يعتقل مصريا محكوما بالإعدام في بلاده
spa.gov.sa
عناصر من قوات الأمن السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmlf

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد القبض على رجل مصري محكوم عليه بالإعدام في جريمة قتل ارتكبها بمصر.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن إنتربول المملكة قوله في بيان إن وحداته تمكنت من اعتقال الجاني المصري "الهارب من حكم بالإعدام في جريمة قتل ارتكبها في مركز المحلة بمحافظة الغربية بمصر، وجاء القبض عليه بناء على طلب مقدم من الإنتربول المصري لتسليم المتهم".

وأوضحت "سبق" أن "التحريات التي أجرتها المباحث المصرية توصلت إلى أن المتهم هرب إلى المملكة قبل صدور حكم الإعدام بحقه في قضية قتل وقعت أحداثها في عام 2016".

وسبق أن أفاد موقع "اليوم السابع" المصري بأن الأجهزة المختصة بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجاني.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا