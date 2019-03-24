الإنتربول السعودي يعتقل مصريا محكوما بالإعدام في بلاده

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد القبض على رجل مصري محكوم عليه بالإعدام في جريمة قتل ارتكبها بمصر.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن إنتربول المملكة قوله في بيان إن وحداته تمكنت من اعتقال الجاني المصري "الهارب من حكم بالإعدام في جريمة قتل ارتكبها في مركز المحلة بمحافظة الغربية بمصر، وجاء القبض عليه بناء على طلب مقدم من الإنتربول المصري لتسليم المتهم".

وأوضحت "سبق" أن "التحريات التي أجرتها المباحث المصرية توصلت إلى أن المتهم هرب إلى المملكة قبل صدور حكم الإعدام بحقه في قضية قتل وقعت أحداثها في عام 2016".

وسبق أن أفاد موقع "اليوم السابع" المصري بأن الأجهزة المختصة بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجاني.

المصدر: سبق