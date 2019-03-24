رئيس هندوراس يعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلندو هيرنانديز، اليوم الأحد، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، حسبما أفادت "رويترز".

وقال هرنانديز، في بيان نشرته حكومته، إن بلاده ستفتح مكتبا للتجارة والتعاون في القدس التي سماها "عاصمة إسرائيل"، دون أن يعلن مع ذلك، عن خطط لنقل سفارة هندوراس من تل أبيب إلى القدس.

وقال هرنانديز في بيانه: "أعلنت اليوم عن الخطوة الأولى وهي فتح بعثة تجارية في القدس عاصمة دولة إسرائيل، على أن يكون ذلك امتدادا لسفارتنا في تل أبيب".

وتابع: "قلت إن الخطوة الثانية ستسبب وابلا من الهجمات من قبل أعداء إسرائيل والولايات المتحدة، لكننا سنمضي في هذا الطريق".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن هيرنانزيز، أثناء مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك" في واشنطن، أن بلاده "ستفتتح فورا" بعثتها الرسمية في القدس كي "تمتد" سفارتها بذلك إلى "العاصمة الإسرائيلية".

وكانت هندوراس، العام الماضي، بين ثماني دول عارضت مشروع قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.

المصدر: رويترز