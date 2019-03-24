نظرة عراقية مصرية إلى زيارة عبد المهدي إلى القاهرة

قال الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى مصر تأتي في مرحلة مهمة تسعى فيها بغداد لاستعادة دورها المحوري والتاريخي والحيوي في المنطقة.

وأضاف الصحاف في تصريح لـRT يوم الأحد، أن الأمن الشامل في المنطقة يستدعي الحوار الموسع مع الأشقاء والإدراك الواعي بالمخاطر والتحديات المشتركة.

وصرح بأن العراق يمكن أن يكون محورا متوازنا ومتقدما لدوائر اقتصادية متعددة ومرحلة ما بعد القضاء على تنظيم "داعش"، مبينا أنها مرحلة الاستقرار والاستثمار وإعادة الإعمار.

وشدد الناطق الرسمي على أن الخارجية العراقية لها دور محوري في الفترة المقبلة، الشي الذي أعطى الزيارة إلى مصر أهمية بالغة.

كما أفاد بأن القمة بين مصر والعراق والأردن يمكن أن تكتب فصلا جديدا في تاريخ العلاقات بين تلك الدول بشكل خاص وبين الدول العربية بشكل عام، مبينا أن الاقتصاد والاستثمارات المشتركة حاضرة بقوة في القمة الثلاثية.

وأكد في السياق رفض العراق الكامل لسياسة المحاور في المنطقة العربية لأنها لن تبني ثقلا لأي طرف ولن تديم تواصلا.

تامر الشهاوي: الاجتماع الثلاثي محاولة جادة لإحياء محور تعاون عربي

من جهته، قال النائب اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري واللواء السابق بجهاز المخابرات الحربية، في تصريحات لـ RT إن الاجتماع الثلاثي المصري – العراقي - الأردني محاولة جادة لإحياء محور تعاون عربي هام يعيد التوازن السياسي للمنطقة.

وصرح الشهاوي بأن اجتماع القاهرة حضره وزراء خارجية ورؤساء مخابرات مصر والأردن والعراق، وناقش التحديات الأمنية المشتركة وتبادل وجهات النظر بشأن أهم القضايا الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة، موضحا أن اختيار القاهرة رسالة لها دلالة كبيرة، بالنظر إلى دور مصر المحوري والإقليمي والدولي ومكانتها السياسية الكبرى وخبراتها الأمنية العريقة.

كما أشار إلى أنه قد تمت خلال القمة الثلاثية مناقشة سبل دفع مسيرة التعاون والعمل العربي المشترك ومناقشة التهديدات التي تخشاها دول المنطقة.

القاهرة - ناصر حاتم