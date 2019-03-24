الحوثيون: مقتل أكثر من 20 جنديا سعوديا بهجوم لقواتنا جنوب المملكة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الأحد عن مقتل أكثر من 20 عنصرا في الجيش السعودي بهجوم نفذته قواتها على مواقع العسكريين السعوديين في منطقة جيزان جنوب المملكة.

وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لحكومة "أنصار الله" في العاصمة اليمنية صنعاء، العميد يحيى سريع، بـ"مصرع أكثر من 20 عنصرا من جيش العدو السعودي وإصابة العشرات بينهم قيادات إلى جانب إحراق وتدمير 5 آليات واغتنام عتاد عسكري سعودي ضخم في عملية عسكرية نوعية لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جيزان".

وأوضح سريع في تصريح لوكالة "سبأ" اليمنية بنسختها التابعة للحوثيين: "بعد عملية رصد دقيقة لتجمعات وتحركات جيش العدو السعودي نفذت وحدات خاصة من قواتنا المسلحة عملية عسكرية هجومية من عدة مسارات استهدفت مواقع العدو شرق جبل الإم بي سي والصفة وقريتي القيمة والصيابة وعدد من المواقع المجاورة".

ولفت إلى أن العملية "سبقها إطلاق صاروخ زلزال حقق إصابات مباشرة"، مضيفا: "مقاتلونا فاجأوا العدو السعودي بهذه العملية النوعية التي أحدثت حالة من الإرباك والهلع في أوساط قواته حيث لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين إن "عشرات الجثث لصرعى العدو السعودي لا تزال مرمية في المواقع التي كانت تتواجد فيها ولم يستطع الخصم انتشالها رغم المساندة الكثيفة من الطيران".

وذكر سريع أن هذه العملية العسكرية الناجحة وثّقتها عدسة الإعلام الحربي وستبث خلال الساعات القادمة، فيما لم تصدر السعودية أي بيان رسمي حول هذا الإعلان الحوثي.

في هذا السياق، بينت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين أن هذا الهجوم نفذ "تدشينا للعام الخامس من الصمود في وجه العدوان"، في إشارة إلى الذكرى الـ5 لانطلاق عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

ويمر اليمن منذ العام 2014 بنزاع مسلح بين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء من جهة والحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة منذ 25 مارس 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى، وأسفرت الأعمال القتالية في البلاد عن نشوب أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ في العالم.

المصدر: سبأ + وكالات