سوريا.. صفحة "حزب البعث " تحذف تدوينة بشأن تكليف ملحم رئيسا لشعبة الأمن العسكري

حذفت صفحة "حزب البعث العربي الاشتراكي - فرع حمص - شعبة المدينة الأولى" تدوينة نشرتها يوم الأحد بشأن تكليف اللواء كفاح ملحم رئيسا لشعبة الأمن العسكري.

وفي وقت سابق، أفادت صفحة "حزب البعث العربي الاشتراكي" بأن الرئيس السوري بشار الأسد عين اللواء كفاح ملحم رئيسا لشعبة الأمن العسكري بدلا من اللواء محمد محلا الذي أحيل إلى التقاعد منذ يومين.

وقالت إن اللواء كفاح ملحم شخصية أمنية عسكرية قل نظيرها وهو ذو حنكة وذكاء، ويمتلك خبرة عسكرية مرموقة.

وأشارت إلى أنه استلم عدة مناصب أمنية منها رئيس فرع الأمن العسكري بحلب خلال الأزمة وانتقل إلى فرع اللاذقية وقاد العمليات القتالية في الريف الشمالي، مضيفة أنه تسلم فرع المعلومات الهام وترفع إلى لواء ثم أصبح نائب رئيس شعبة الأمن العسكري ليقود العمليات من جديد في أرياف حمص وحماة وحلب.

المصدر: RT