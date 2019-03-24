فنانة مصرية تتعرض للضرب المبرح على يد زوجها

تدوال المغردون والمدونون صورا للفنانة شاهيناز ضياء الدين سوبر ستار في برنامج "ستار أكاديمي"، وعلى وجهها كدمات واضحة.

وتزوجت شاهيناز في أغسطس 2014، وأهدت زوجها أغنية "أنا بعشقه" التي لازالت تحقق نجاحا كبيرا، وذلك بعد مشاركتها في الموسم الخامس من برنامج "ستار أكاديمي" اللبناني.

وقامت شاهيناز بنشر صور لها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتبت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا إيهاب يا ابن باهرة، ضربني وبهدلني أنا وأمي ومش عايز يديني ابني، ليا ربنا يجيبلي حقي".

وفي تصريح لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أعربت المطربة شاهيناز عن حزنها الشديد لما حدث معها ليلة السبت من زوجها، حيث قام بالاعتداء عليها هي ووالدتها في منطقة المهندسين ومنعها من رؤية ابنها مالك، بحسبما جاء على لسانها.

وأكدت الفنانة أنها منفصلة عن زوجها منذ سنوات، مشيرة إلى أنه كان يعاملها معاملة سيئة وأخذ منها كل ما تملك من شقة وملابس وغيرها ولم يقم بمصاريف ابنها من وقت انفصالهما.

وصرحت بأنها اتفقت مع أحد أصدقائه على مقابلته في منطقة المهندسين ورجوع ابنها لها ولكن حدث عكس ما تسبب بضربها وإهانتها وكذلك والدتها التي كانت برفقتها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية