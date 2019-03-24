تعيين رئيس جديد لشعبة الأمن العسكري السوري

أفاد موقع تابع لحزب البعث العربي الاشتراكي بأن الرئيس السوري بشار الأسد عين اللواء كفاح ملحم رئيسا لشعبة الأمن العسكري بدلا من اللواء محمد محلا الذي أحيل إلى التقاعد منذ يومين.

ونشرت صفحة "حزب البعث العربي الاشتراكي - فرع حمص - شعبة المدينة الأولى"‏ تدوينة على موقع "فيسبوك" قالت فيها إنه تم تكليف اللواء كفاح ملحم برئاسة شعبة الأمن العسكري في سوريا.

وأضافت أن "اللواء كفاح ملحم شخصية أمنية عسكرية قل نظيرها، وهو ذو حنكة وذكاء، وخبرة عسكرية حربية مرموقة، واستلم عدة مناصب أمنية منها رئيس فرع الأمن العسكري بحلب خلال الأزمة وانتقل إلى فرع اللاذقية وقاد العمليات القتالية في الريف الشمالي واستبسل في الدفاع وتعرض لعدة إصابات ومن ثم تسلم فرع المعلومات الهام وترفع الى لواء وأصبح نائب رئيس شعبة الأمن العسكري ليقود العمليات من جديد في أرياف حمص وحماة وحلب".

كما نشر السفير السوري السابق لدى الأردن اللواء بهجت سليمان يوم الأحد تغريدة على "تويتر" قال فيها إنه قد تم تعيين كفاح ملحم رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية، مشيرا إلى أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

■ اللواء كفاح ملحم ■

( رئيسا لشعبة المخابرات العسكرية) ..

خطوة موفقة في الاتجاه الصحيح . — د. بهجت سليمان (@drbahjat49) 24 марта 2019 г.

المصدر: RT + فيسبوك