سوريا.. استسلام عشرات "دواعش" خرجوا من الأنفاق والكهوف في الباغوز

أعلن قيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" استسلام عشرات عناصر لتنظيم "داعش" خرجوا من الأنفاق والكهوف في بلدة الباغوز التي كانت حتى الآونة الأخيرة آخر معقل للتنظيم شرق الفرات.

وأكد جياكر أزاد، القيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية والمدعومة أمريكيا، في حديث إلى مراسل RT، استسلام من 60 إلى 90 مسلحا لمقاتلي "قسد" اليوم الأحد.

ويتوقع القيادي استسلام مزيد من عناصر التنظيم لاحقا.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" رسميا سيطرتها على الباغوز، آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق سوريا.

المصدر: RT