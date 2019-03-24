 
مباشر

سوريا.. استسلام عشرات "دواعش" خرجوا من الأنفاق والكهوف في الباغوز

أخبار العالم العربي

سوريا.. استسلام عشرات
Reuters Aboud Hamam
"قوات سوريا الديمقراطية"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmjo

أعلن قيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" استسلام عشرات عناصر لتنظيم "داعش" خرجوا من الأنفاق والكهوف في بلدة الباغوز التي كانت حتى الآونة الأخيرة آخر معقل للتنظيم شرق الفرات.

وأكد جياكر أزاد، القيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية والمدعومة أمريكيا، في حديث إلى مراسل RT، استسلام من 60 إلى 90 مسلحا لمقاتلي "قسد" اليوم الأحد.

ويتوقع القيادي استسلام مزيد من عناصر التنظيم لاحقا.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" رسميا سيطرتها على الباغوز، آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق سوريا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بطولة صفع الوجه في روسيا