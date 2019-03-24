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3 دواعش يفجرون أنفسهم في العراق بعدما تسللوا إليه من سوريا

أخبار العالم العربي

3 دواعش يفجرون أنفسهم في العراق بعدما تسللوا إليه من سوريا
RT Nazek
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فجّر 3 انتحاريين من داعش أنفسهم اليوم الأحد، بعد محاصرتهم في قضاء سنجار، الواقع غربي مدينة الموصل بشمال العراق.

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" الروسية في العراق، نقلا عن مصدر أمني أن  الانتحاريين الثلاثة كانوا يرتدون أحزمة ناسفة وتسللوا من الحدود السورية إلى ناحية القيروان التابعة لقضاء سنجار، غربي الموصل، مركز محافظة نينوى، بشمال البلاد.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"سبوتنيك" إن الإرهابيين لجؤوا إلى تفجير أنفسهم بعدما تمت محاصرتهم من قبل مقاتلي الحشد العشائري لمحافظة نينوى.

وحتى الآن لم يتم التأكد من وقوع ضحايا مدنيين أو من مقاتلي الحشد العشائري، إثر التفجيرات.

وشهد قضاء سنجار، الواقع بشمال العراق، خلال الشهر الجاري، خروقات أمنية تمثلت باشتباكات مسلحة بين عناصر حزب العمال الكردستاني القادمين من سوريا، والجيش العراقي، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بين الطرفين.

وما زالت منطقة سنجار المنكوبة، تعاني من الدمار الذي ألحقه بها تنظيم "داعش" الإرهابي إثر الإبادة التي نفذها بحق الإيزيديين القاطنين في تلك المنطقة، حيث قام بقتل الرجال والأطفال واقتياد الفتيات والنساء وتحويلهن إلى جاريات للبيع في أسواق النخاسة والرقيق، منذ الثالث من أغسطس عام 2014.

المصدر: سبوتنيك

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