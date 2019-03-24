البرلمان العراقي يقيل محافظ نينوى.. وتشكيل لجنة للتحقيق في كارثة العبارة

صوت البرلمان العراقي، اليوم الأحد، بالإجماع على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، بناء على طلب قدمه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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وأعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، استلام طلب موقع من 121 نائبا يتضمن حل مجلس محافظة نينوى، وإحالتهم إلى القضاء، مشيرا إلى إحالة الطلب إلى الدائرة القانونية والمستشار القانوني في المجلس لغرض النظر فيه على أن يتم عرضه لاحقاً على المجلس.

بدوره قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، تشكيل هيئة للتحقيق في حادث غرق العبارة بنهر دجلة في مدينة الموصل شمالي العراق.

وقال بيان للمجلس إن "المجلس قرر تشكيل هيئة خاصة للتحقيق في حادث غرق العبارة في الموصل الذي راح ضحيته عدد من المواطنين الأبرياء"، مضيفا أن "الهيئة تضم عددا من القضاة وأعضاء الادعاء العام في الموصل".

المصدر: RT