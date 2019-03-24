فيديو.. شاب مصري ينقذ بشجاعة لا توصف 3 أطفال من حريق اندلع في شقة سكنية

انتشر مقطع فيديو على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، يظهر شابا مصريا خلال إنقاذه 3 أطفال بطريقة محفوفة بالمخاطر، من بناء سكني اندلع فيه حريق كبير.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن حريقا اندلع في شقة بالطابق الثالث وسط القاهرة، بسبب تسرب غاز.

ويظهر الفيديو الشاب المصري وهو يجازف من خلال تسلقه عمودا، وسط تعالي صياح الحاضرين، وعبوره نحو الشقة المحترقة وقيامه بإنزال 3 أطفال من النافذة قبل أن تصلهم النيران.

المصدر: وسائل إعلام مصرية