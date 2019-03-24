نشر الشيخ القطري المعارض سلطان بن سحيم آل ثاني صورة له مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال تأدية رقصة "العرضة".

وعلق بن سحيم على الصورة التي نشرها في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس السبت: "سعدت بحضور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وتشرفت بالمشاركة في حضرة والدنا خادم الحرمين الشريفين.. قطر لا تغيب عن أشقائها.. وإن طال عبث الحمدين في استغلال بلادنا وخيرات شعبنا.. لابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر".

سعدت بحضور #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل وتشرفت بالمشاركة في حضرة والدنا خادم الحرمين الشريفين.. #قطر لا تغيب عن أشقائها.. وإن طال #عبث_الحمدين في استغلال بلادنا وخيرات شعبنا.. "لابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر" pic.twitter.com/Om3SJ3Vg0d — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) 23 mars 2019

وحضر المهرجان إلى جانب العاهل السعودي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالإضافة إلى كل من الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، ورئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان ابيلغازييف محمد، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب والأعمال الخيرية.

المصدر: RT