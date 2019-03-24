القاهرة تستضيف قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن

غادر العاهل الأردني، الملك عبد الثاني، عمان متوجها للقاهرة، للمشاركة في القمة الثلاثية، التي ستجمعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

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ومن المنتظر أن تركز القمة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة.

وأفادت مراسلتنا في وقت سابق بأنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي، الذي كان مقررا عقده بعد القمة الثلاثية في القاهرة، وسوف يصدر بيان من الرئاسة عن نتائجها فقط.

هذا وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد وصل أمس السبت إلى القاهرة والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما التقى نظيره المصري، مصطفى مدبولي.

المصدر: RT