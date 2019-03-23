أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، عددا من الأوامر الملكية تضمنت قرارات تعيين في عدد من المرافق الحكومية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وجاء أمر ملكي بتعيين المهندس أحمد بن عبد العزيز بن المحمد العوهلي محافظا للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

#أمر_ملكي : يعين المهندس / أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.#واس — واس (@spagov) 23 марта 2019 г.

كما عين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعدا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة، والدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت الأوامر تعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور محمد بن يحيى بن غرامة الشهري مديرا لجامعة الحدود الشمالية.

أمر ملكي : تعين الدكتورة / إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة.#واس — واس (@spagov) 23 марта 2019 г.

هذا، وصدر أيضا أمر ملكي بتعيين عبد الرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظا للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.

كما أعفى العاهل السعودي الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبه.

أمر ملكي : يعفى معالي الدكتور / توفيق بن عبدالعزيز السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبه.#واس — واس (@spagov) 23 марта 2019 г.

المصدر: واس