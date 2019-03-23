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الشرطة: مقتل 8 أطفال بانفجار جسم غريب شمال أم درمان

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الشرطة: مقتل 8 أطفال بانفجار جسم غريب شمال أم درمان
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أناس في مكان الحادث في أم درمان
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لقي 8 أطفال مصرعهم إثر انفجار جسم غريب بمنطقة الفتح شمال أم درمان، غرب العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما نقله مراسلنا عن الناطق باسم الشرطة المحلية، اللواء هاشم علي عبد الرحيم.

وأوضح المسؤول أن الأطفال وجدوا جسما غريبا شمال المدينة وأثناء تفكيكه انفجر فيهم، مما أدى لوفاة سبعة منهم في الحال، بينما توفي الثامن خلال إسعافه للمستشفى. وأضاف أن التحقيق في الحادث جار تحت إشراف النيابة العامة.

من جهته قال مصدر أمني محلي لوكالة "الأناضول" إن الأطفال القتلى تترواح أعمارهم بين 9 و12 عاما، مضيفا أن شقيقين من أسرتين (أي أربعة) توفوا نتيجة الانفجار.

المصدر: RT + الأناضول

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