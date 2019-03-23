مقتل شخصين جرفتهما فيضانات عارمة في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم الجمعة مقتل امرأة وطفلة جرفتهما مياه الفيضانات شرق البلاد إثر تواصل هطول الأمطار منذ يومين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، إن سيارة على متنها رجلان وامرأة (52 عاما) وطفلة 3 سنوات، توغلت مساء الخميس في "وادي مسعود" في منطقة النفيضة التابعة لولاية سوسة (شرق)، مما أدى إلى مقتل الاثنتين، مؤكدا أنه قد تم إنقاذ الرجلين.

وتسبب الهطول المتواصل للأمطار منذ الأربعاء في انقطاع 18 طريقا في 7 ولايات بالشمال ووسط البلاد، وفقا لبيان نشرته الجمعة وزارة الداخلية.

ونبه المعهد الوطني للرصد الجوي إلى تواصل التقلبات الجوية في ولايات الوسط والشمال.

وشهدت تونس في أكتوبر 2018 فيضانات مميتة في العديد من المناطق والعاصمة أسفرت عن مصرع 5 أشخاص.

وجاءت هذه الفيضانات بعد أقل من شهر على فيضانات خلفت خمسة قتلى في الوطن القبلي (شمال شرق).

وفي يناير 2019 قتل شخصان نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي ضربت تونس، على ما أعلنت وزارة الداخلية آنذاك، في وقت غطت الثلوج عددا من الولايات التونسية.

المصدر: أ ف ب