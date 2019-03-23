مصدر طبي: حالات اختناق بغازات مجهولة في بلدتين شمال غرب حماة بعد استهدافهما بقذائف صاروخية

قال مصدر طبي لـRT، مساء يوم السبت، إن عددا من المدنيين، بينهم أطفال، أصيبوا بحالات اختناق لاستنشاقهم موادا غازية مجهولة في بلدتي الرصيف والعزيزية بسهل الغاب شمال غربي حماة.

وأضاف أن حالات الاختناق سجلت إثر قيام الفصائل المسلحة باستهدف البلدتين بقذائف صاروخية.

وصرح مدير مشفى السقيلبية الوطني بوصول 21 شخصا مصابين باختناق.

وفي وقت سابق اليوم، دمرت وحدات من الجيش السوري أوكارا ونقاطا محصنة لعناصر "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة بها بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، وذلك ردا على خروقاتهم المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مدفعية مركزة بعد رصد ومتابعة على تجمع آليات تنظيم "جبهة النصرة" في محيط بلدة النشامة بالقطاع الشرقي لسهل الغاب بالريف الشمالي الغربي.

وأوضحت أن وحدات الجيش وسعت نطاق عملياتها على الخنادق والمتاريس التي يتحصن فيها المسلحون في الأطراف الشرقية لبلدة مورك بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم، بالإضافة إلى تدمير أوكار وخنادق وكمية من الأسلحة والذخيرة لهم.

المصدر: RT