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شقيق أويحيى: الشعب ثار ضد النظام وأويحيى سيسقط معه

أخبار العالم العربي

شقيق أويحيى: الشعب ثار ضد النظام وأويحيى سيسقط معه
Reuters / Ramzi Boudina
الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي
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قال العيفة أويحيى شقيق رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى، في حوار خص به صحيفة "الحوار" إن أخاه إنسان يصيب ويخطئ.

وأضاف العيفة أويحيى أنه قد بلغ السيل الزبى والنظام بلغ حدودا لا تطاق.

وتابع بالقول: "الشعب ثار ضد النظام وأويحيى جزء من هذا النظام".

وصرح بأن الحراك الشعبي ضد النظام بما فيه أويحيى وإذا سقط النظام يسقط أويحيى.

وأشار إلى أن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يتحمل المسؤولية فإذا أصاب كان خيرا، واذا أخفق يتحمل المسؤولية.

المصدر: صحيفة "الحوار" الجزائرية

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