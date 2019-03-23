دشن أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، يوم السبت، منتدى مكة الاقتصادي، بعنوان "الطريق نحو مستقبل حضري".

ويشارك في المنتدى أكثر من 70 متحدثا، 40 منهم عالميون، حيث يتخلله جلسات وزارية وحلقات نقاش وتوقيع اتفاقيات.

وصرح خالد الفيصل في كلمته خلال المنتدى بأن مكة قداسة مكان واستثمار زمان بفكر إنسان دين ودنيا وهمة عليا.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة "كفانا تأوها ونواحَ!.. كفانا تألما وجراحَ!، نريد كفاحا ونجاحَ!.. فعلوا العلم والاجتهاد! وعززوا الصناعة والاقتصاد! لبناء البلاد وسعادة البلاد".

وشدد الفيصل على أن العلم دون عمل هدر، والكلام دون فعل هدر، والفوز لمن جد وصبر".

واختتم كلمته الافتتاحية قائلا "عزيمتنا سعودية، وحكمتنا عربية، وروحنا إسلامية".

المصدر: وكالات + يوتيوب