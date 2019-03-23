السودان.. اندلاع حريق داخل مبنى القصر الرئاسي القديم في الخرطوم (صور + فيديو)

قالت الرئاسة السودانية إن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق محدود شب عصر يوم السبت بمباني القصر الجمهوري القديم.

وقال الأمين العام للرئاسة السودانية محمد محمد صالح في تصريح صحفي إن الحريق شب في عدد محدود من المكاتب في الطابق الثاني نتيجة ماس كهربائي.

وأشار إلى أن معظم مباني القصر القديم غير مستغلة حاليا لانتقال إداراتها إلى المباني الجديدة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

ونشر المغردون والنشطاء صورا ومقاطع فيديو للحريق الذي اندلع داخل القصر الرئاسي القديم بوسط العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا تصاعد أعمدة الدخان أعلى القصر الرئاسي جراء اندلاع حريق في أحد أجزاء القصر القديم.

احتراق في القصر الجمهوري "القصر القديم" في الخرطوم pic.twitter.com/v5Ik68VRGG — Alasmar (@mino_abusham) 23 марта 2019 г.

المصدر: RT + وكالات