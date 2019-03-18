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قناة إسرائيلية: محتوى هاتف وحاسوب إيهود باراك عند إيران

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قناة إسرائيلية: محتوى هاتف وحاسوب إيهود باراك عند إيران
AFP
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كشفت القناة الإسرائيلية الثانية أن إيران قد حصلت على معلومات تم تسريبها من هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك.

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زعيم تحالف "الأزرق والأبيض"، رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس
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وذكرت القناة، أن رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان، أبلغ باراك شخصيا بأنه تم اختراق هاتفه وحاسوبه وأن جهات مختصة في الاختراق وصلت لهاتفه وحاسوبه وباعت محتوياتهما لإيران.

وأضافت القناة، أنه "لا توجد أي معلومات مسيئة وصلت للإيرانيين، وأن عملية الاختراق لم تكن بسبب إهمال من باراك".

وكان التلفزيون الإسرائيلي قد أفاد مؤخرا بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) يشتبه بأن إيران تمكنت من اختراق الهاتف المحمول لزعيم تحالف "الأزرق والأبيض"، رئيس الأركان الإسرائيلية الأسبق بيني غانتس.

المصدر: "معا" 

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