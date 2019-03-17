حكم قضائي يحرم "المتظاهرين" في الكويت من الترشح للانتخابات

أثار حكم لمحكمة التمييز الكويتية، يقضي بحرمان المشاركين في التظاهرات، ومقاومة رجال الأمن من حق الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان الكويتي، جدلا واسعا في بين النشطاء والحقوقيين.

وحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، فإن الجدل يأتي عقب تصنيف محكمة التمييز جرائم الاشتراك في التظاهرات، ومقاومة رجال الأمن، والدعوة إلى التظاهر في خانة "الجرائم المخلة بالشرف والأمانة"، وكشفت مصادر قانونية، أن "آثار الحكم يمتد إلى تعطيل حق عمل المواطنين في بعض الوظائف بالقطاعين العام والخاص".

الى جمعية المحامين المحترمة

نهديكم صورة ضوئية

من مانشيت جريدة الجريدة لعلكم تتذكرون

وان لم تتذكروا سنذكركم نحن بكل القضايا التي تم نسيانها وسنبدأ حملتنا قريبا ..@KUWAITILAWYER63pic.twitter.com/rDlNGE0t6x — فورتريه (@Vortrait) ١٧ مارس ٢٠١٩

وواجه الحكم، الذي صدر مؤخرا، انتقادات لاذعة من قبل النشطاء والحقوقيين، على خلفية الانتخابات البرلمانية التكميلية التي شهدتها الكويت السبت، بعد تأييد محكمة التمييز في وقت سابق حرمان أشخاص من المشاركة في الانتخابات، بسبب إدانتهم بـ"المشاركة في تظاهرات" غير مرخصة.

سراق المال العام والمرتشين والمتقاعسين والمزورين وكل من يستغل منصب مسؤول لصالحه الخاص وكل من تسبب في تراجع البلد، هم من اخلوا بالشرف والأمانة ولم نرى تحرك حقيقي لمحاسبتهم!

كيف يخل متظاهر يعبر عن رأيه بهذا التسيب والاخفاق بالشرف والأمانة والمادة ٤٤ من الدستور كفلت حقهم بالتظاهر! — Eman J Hayat (@the0truth) ١٧ مارس ٢٠١٩

ماهو الرابط بين المظاهرات والشرف والأمانة؟؟ .. وما العلاقة بينهم؟؟ .. ولماذا المظاهرات تُخل بالشرف والأمانة ؟؟؟ ... هل تعي السلطة القضائية مدى فداحة هذا الحكم ؟؟؟



. pic.twitter.com/SZokuhI8lb — عبدالوهاب الرسام (@Rassami80) ١٧ مارس ٢٠١٩

المصدر الجريدة الكويتية