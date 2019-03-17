رئيس الوزراء العراقي يستقبل مسؤولا قطريا رفيع المستوى

استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في مقر مكتبه الرسمي اليوم ، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر السيد علي بن أحمد الكواري، والوفد المرافق له.

وأكد عبدالمهدي عند لقائه بالوفد القطري، أن العراق "صديق الجميع وعنصر سلام يخدم المنطقة وهو ملتقى الأشقاء والأصدقاء من كل دول وشعوب العالم"، مشددا على أن العراق لن يعود "لسياسات الحروب المدمرة والتمحور".

وأضاف: :مصالحنا مع جيراننا.. ولدينا إرادة قوية للانفتاح والتعاون مع دولة قطر في جميع المجالات وتبادل المصالح في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتقوية أواصر العلاقات المشتركة".

من جهته نقل الوزير القطري تحيات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأكد أن بين قطر والعراق فرصا كبيرة للعمل وتبادل المصالح وأن بلاده عازمة على زيادة التعاون مع العراق وتوسيع العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والبناء والاستثمار وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين، معربا عن الرغبة بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع العراق لتبادل وتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين .

المصدر: RT