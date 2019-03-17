منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط: حماس قمعت تظاهرات غزة

أدان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، قمع القوات الأمنية التابعة لحركة حماس الاحتجاجات السلمية في قطاع غزة.

وقال ملادينوف، في بيان: "أدين بشدة حملة الاعتقالات والعنف التي استخدمتها قوات الأمن التابعة لحماس ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال، في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية".

وأضاف: "أشعر بالقلق بشكل خاص من ضرب الصحفيين والموظفين في اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان ومداهمة المنازل".

وأشار إلى أن "أهالي غزة الذين طالت معاناتهم، احتجوا على الوضع الاقتصادي المؤلم وطالبوا بتحسين مستوى المعيشة في القطاع، هذا حقهم في الاحتجاج دون خوف من الانتقام".

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وتظاهر يوم الخميس الماضي، مئات الفلسطينيين في عدة مواقع في القطاع احتجاجا على غلاء المعيشة.

واستخدمت القوات الأمنية التابعة لحركة حماس، العنف لتفريق المتظاهرين، كما اعتقلت العشرات بينهم صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، حسب منظمات حقوقية.

المصدر: أ ف ب