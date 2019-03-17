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العاهل السعودي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا

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العاهل السعودي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا
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العاهل السعودي يتسلم أوراق عدد من سفراء الدول لدى المملكة
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تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، أوراق اعتماد 13 سفيرا عربيا وأجنبيا لدى السعودية.

ورحب الملك سلمان بالسفراء، محملا إياهم تحياته لقادة وزعماء دولهم، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين السعودية والدول الصديقة والشقيقة.

وتسلم الملك سلمان، أوراق اعتماد سفراء كل من، "جمهورية سيراليون، وفيتنام، وجورجيا، وموزمبيق، والنمسا، وباكستان، والسودان، ودولة الكويت، وجمهورية كينيا، وموريتانيا، وتشاد، والبرازيل، وبلغاريا".

وحضر مراسم الاعتماد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وعدد من المسؤولين.

المصدر: "واس"

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