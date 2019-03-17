الجزائر.. رئيس الوزراء المكلف يبدأ محادثات تشكيل الحكومة

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد أن رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي بدأ محادثات تشكيل حكومة جديدة.

وقالت الوكالة إن الحكومة الجديدة ستضم "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي".

وأكدت نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الحكومة تعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن المشاورات الجارية ستُوسع لتضم ممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك بغية التوصل إلى تشكيل "حكومة منفتحة بشكل واسع".

وكان رئيس الوزراء الجزائري المكلف قد أوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن عمل الحكومة الجديدة سوف ينصب أساسا في "وضع كل الإمكانيات وضمان سيرورة مختلف المصالح والمؤسسات لتكون في المستوى التنموي الذي ينشده المواطن".

وأفاد حينها بأن ان الحكومة "ستشرع فور الإعلان عن تشكيلتها، في التحضير للندوة الوطنية الجامعة التي أعلن عن تنظيمها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

إلى ذلك، رفضت شخصيات ووجوه بارزة في الحراك مشاورات الحكومة التي أعلن عنها رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي، وذلك، من منطلق موقفها المبدئي الرافض لتعيين بدوي رئيسا للوزراء ونائبه رمطان لعمامرة.

ورفضت نقابات التربية المستقلة دعوات المشاركة في الحكومة الجديدة التي أطلقها رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي.

وأكدت قيادات تكتل نقابات التربية أنها ترفض الالتفاف على مطالب الشعب التي كانت واضحة.

من جانبها دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى تنحي بوتفليقة نهاية شهر أبريل وإسناد المرحلة الانتقالية إلى حكومة كفاءات مستقلة مع حل البرلمان بغرفتيه .

وفي السياق ذاته، نفى عبد الله جاب الله رئيس "جبهة العدالة والتنمية" في اتصال مع RT تلقيه أي دعوة.

وصرح عبد الله جاب الله قائلا: "الموقف واضح.. أبوابنا موصدة إلى غاية تنحي بوتفليقة وما وصفها بالقوى غير الدستورية من مراكز صنع القرار".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية