عمان تنفي اعتقال الجيش الإسرائيلي لأردنيين

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في تصريحات خاصة لـRT أنباء عن اعتقال أردنيين من قبل الجيش الإسرائيلي، زعم أنهم حاولوا التسلل عبر الحدود.

وقال القضاة إن الحكومة أصدرت بيانا بهذا الصدد، توضح فيه أن أشخاصا يعملون في جهاز الدفاع المدني الأردني عبروا الحدود "عن طريق الخطأ" أثناء عمليات بحث عن "مواطن أردني فقد في تلك المنطقة، بعد هطول أمطار".

وأضاف القضاة: "هم دخلوا بالخطأ ثم عادوا، والجانب الإسرائيلي تفهم هذا الموضوع وانتهت المشكلة، لا يوجد أي متسللين".

وقد وردت أنباء في وقت سابق من يوم الأحد عن اعتقال مواطنين أردنيين من جانب إسرائيل لدى محاولتهم التسلل عبر الحدود.

المصدر: RT