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حماس توزع الحلوى في شوارع غزة احتفاء بعملية سلفيت

أخبار العالم العربي

حماس توزع الحلوى في شوارع غزة احتفاء بعملية سلفيت
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
عناصر من حركة حماس - أرشيف -
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وزعت حركة حماس الحلوى على المارة في شوارع غزة اليوم، احتفالا بعملية سلفيت التي نفذها شاب فلسطيني وقتل فيها 3 جنود إسرائيليين.

ونشر النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وثقت عناصر يحملون وشاح حماس ويوزعون الحلويات على المارة.

وفي وقت سابق من اليوم، لقي 3 جنود إسرائيليين مصرعهم بعملية طعن وإطلاق نار نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

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