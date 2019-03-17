حماس توزع الحلوى في شوارع غزة احتفاء بعملية سلفيت
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
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وزعت حركة حماس الحلوى على المارة في شوارع غزة اليوم، احتفالا بعملية سلفيت التي نفذها شاب فلسطيني وقتل فيها 3 جنود إسرائيليين.
ونشر النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وثقت عناصر يحملون وشاح حماس ويوزعون الحلويات على المارة.
ابتهاجآ بالعملية البطولية توزيع الحلوى بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة..— محمود التتري #غزة (@Mah0599015377) 17 марта 2019 г.
الحمد لله#عمليه_سيلفيتpic.twitter.com/lwERecwq4I
توزيع الحلوى في قطاع غزة ابتهاجاً بـ #عملية_سلفيت.— محمد الداية #فلسطين 🇵🇸 (@MOHAMMEDDDAYA1) 17 марта 2019 г.
تصوير: محمود بدر pic.twitter.com/O9eAddL6pa
وفي وقت سابق من اليوم، لقي 3 جنود إسرائيليين مصرعهم بعملية طعن وإطلاق نار نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية.
المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي
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