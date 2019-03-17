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"هآرتس" تكشف دوافع إحراق فلسطينيين مركز شرطة في القدس

أخبار العالم العربي

Reuters Ronen Zvulun
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ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الفلسطينيين المتهمين بحرق نقطة شرطة في القدس اعترفا باعتدائهما، وأكدا أنهما أقدما على ذلك بعد أن شاهدا شرطيا إسرائيليا يدوس بحذائه على سجاد مسجد باب الرحمة.

وظهر ضابط الشرطة الأسبوع الماضي في شريط فيديو وهو يدوس على السجاد بحذائه رافضا طلب المصلين بعدم فعل ذلك.

وسبق وظهر الضابط نفسه في شريط فيديو آخر منذ شهرين، وهو يحمل زجاجة نبيذ داخل الحرم المقدسي.

المصدر: وكالات

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