المسلحون يفرضون 300 دولار على كل نازح يفضل الرحيل عن "الركبان"

ورد في بيان مشترك عن مقري التنسيق الروسي والسوري، أن المسلحين يتقاضون 300 دولار من كل نازح يقرر مغادرة مخيم "الركبان" القريب من الحدود مع الأردن.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 800 نازح سوري تمكنوا من مغادرة المخيم بهذه الطريقة، فيما لم يتمكن الكثيرون هناك من ذلك لعدم توفر المال لديهم.

وجاء في البيان: "اعتبارا من مايو 2018، تمكن أكثر من 800 نازح سوري من مغادرة هذا المعسكر والعودة إلى مناطقهم في سوريا. واضطر كل واحد منهم لدفع 300 دولار للجماعات المسلحة المسيطرة على المخيم، واليوم لم يعد بمقدور أحد مغادرته لأن المسنين والمعاقين والنساء والأطفال، لا يملكون مثل هذه الأموال".

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وأضاف البيان، أن النازحين الذين غادروا المخيم يخشون أن يصرحوا بهذه المعلومات، خوفا على حياة من بقوا هناك.

وقال البيان: "مرة أخرى نناشد الأمم المتحدة أن تتخلى عن إرسال القوافل الإنسانية إلى المخيم لأن الأمريكيين يستخدمون قسما كبيرا من هذه الشحنات لإطعام المسلحين".

وطالب البيان بالضغط على الولايات المتحدة لتفكيك المخيم والسماح لكل السوريين الموجودين فيه بالعودة إلى مناطقهم بسلام.

المصدر: نوفوستي