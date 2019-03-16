العصائب لـRT ردا على تقرير أمريكي: خسارة واشنطن السياسية في العراق كبيرة

ردّ المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق في العراق محمود الربيعي، السبت، على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، اتهمت فيه قوات الحشد الشعبي بـ"التورط في أعمال قتل".

وقال الربيعي لـRT إن "التقرير الأخير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية وفيه إساءة للحشد الشعبي، يؤكد أن الولايات المتحدة أيقنت أن خسارتها السياسية في الانتخابات الأخيرة في العراق (بفوز كتل معادية لها) أكبر من خسارتها العسكرية هناك".

وأضاف أن "مثل هذه التقارير ومواقف أمريكية لن تدفع الحشد الشعبي وكتله السياسية إلى التراجع عن أهدافهم، ولن يكون ضمن محور واشنطن الرامي إلى جعل العراق ضعيفا".

يذكر أن الخارجية الأمريكية أصدرت الجمعة تقريرا حول حقوق الإنسان في عام 2018 اتهمت فيه قواتا من الحشد الشعبي بممارسات تعسفية.

المصدر: RT