قتلى وجرحى بانفجار لغم من مخلفات داعش في ريف ديرالزور

أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل 4 مدنيين وإصابة 36 آخرين بانفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في منطقة الشولا بريف ديرالزور.

وفي وقت سابق قتل 4 مدنيين على يد مجموعة من فلول تنظيم "داعش" تسللت إلى منطقة الصوانة بريف حمص الجنوبي الشرقي.

وذكرت الوكالة أن مجموعة من المسلحين تسللت، مستقلة دراجة نارية وسيارة، إلى منطقة الصوانة نحو 25 كم جنوب غرب مدينة تدمر، وأقدمت على مهاجمة إحدى ورشات صناعة الأجبان ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين.

المصدر: سانا