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النائب العام في مصر يأمر بالتحقيق في وفاة مواطنين في حادث نيوزيلندا

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النائب العام في مصر يأمر بالتحقيق في وفاة مواطنين في حادث نيوزيلندا
AFP DAVID MOIR
من مكان مجزرة المسجدين في نيوزيلندا
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أفاد مراسلنا بأن النائب العام نبيل صادق، أمر بإجراء تحقيق قضائي في واقعة الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا ونتج عنه وفاة بعض المواطنين المصريين.

كما أمر النائب العام في المذكرة "إدارة التعاون الدولي بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة وإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة في نيوزيلندا لموافاة مصر بصور رسمية بالتحقيقات التي أجريت في الواقعة وتقارير الطب الشرعي وبيان بشأن ظروف وملابسات الواقعة وتفريغ التسجيلات وكاميرات المراقبة في مكان الجريمة والإجراءات المتخذة في هذا الخصوص".

وأعلنت الحكومة المصرية اليوم، وفاة مواطن آخر متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم المسجدين بنيوزيلندا، ما رفع عدد الضحايا المصريين إلى 4 قتلى.

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المصدر: RT

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