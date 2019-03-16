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وفاة عراقي متأثرا بإصابته بهجوم المسجدين في نيوزيلندا

أخبار العالم العربي

وفاة عراقي متأثرا بإصابته بهجوم المسجدين في نيوزيلندا
MICHAEL BRADLEY / AFP
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توفي اليوم السبت العراقي المقيم في نيوزيلندا حسين العمري، بعد يومين على إصابته في مذبحة المسجدين.

وكتبت والدة المتوفى وهي الخطاطة العراقية جنة عدنان عزت في صفحتها على فيسبوك: "البشرى باستشهاد ولدنا حسين حازم حسين باشا العمري. هنيئا لك أيها الابن البار، كنت على وضوء وعلى سجادة الصلاة وفي بيت الله وفي يوم الجمعة".

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وأضافت "نرجو لك المغرفة من الله وبيتا في الجنة. ابشر يا ضناي، والداك راضيان عليك".

المصدر: RT

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