وفاة عراقي متأثرا بإصابته بهجوم المسجدين في نيوزيلندا

توفي اليوم السبت العراقي المقيم في نيوزيلندا حسين العمري، بعد يومين على إصابته في مذبحة المسجدين.

وكتبت والدة المتوفى وهي الخطاطة العراقية جنة عدنان عزت في صفحتها على فيسبوك: "البشرى باستشهاد ولدنا حسين حازم حسين باشا العمري. هنيئا لك أيها الابن البار، كنت على وضوء وعلى سجادة الصلاة وفي بيت الله وفي يوم الجمعة".

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وأضافت "نرجو لك المغرفة من الله وبيتا في الجنة. ابشر يا ضناي، والداك راضيان عليك".

المصدر: RT