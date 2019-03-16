عمّان: ارتفاع حصيلة ضحايا الأردن في هجوم نيوزيلندا إلى أربعة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن عدد الأردنيين الذين قضوا بالهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيريش في نوزيلندا قد ارتفع إلى 4، وأن 5 جرحى أردنيين يتلقون العلاج في المستشفيات.

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وأكد مدير مركز العمليات والناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة، أن "عدد الشهداء الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا قد ارتفع إلى أربعة شهداء بعد وفاة أحد المصابين وتم إبلاغ ذويه"، مشيرا إلى وجود خمسة مصابين يتلقون العلاج.

وفي وقت سابق من اليوم السبت ذكرت وسائل إعلام، أن مواطنا أردنيا ثالثا توفي متأثرا بإصابته في الهجوم الإرهابي وهو عطا عليان، نجل مشيد مسجد النور المنكوب بالهجوم في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا.

المصدر: "عمون"