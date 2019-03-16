نجا من الحرب في سوريا وقتل في نيوزيلندا.. من هو سائس الخيل السوري؟

تناقلت وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل أنباء عن اللاجئ السوري الذي قضى بهجوم نيوزيلندا الإرهابي الذي أسفر الجمعة عن مقتل وجرح العشرات.

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وحسب المواقع فإن خالد الحاج مصطفى كان قد وصل إلى نيوزيلندا منذ عدة أشهر كلاجئ مع عائلته، زوجة وثلاثة أطفال، ليعمل سائسا للخيل.

وكان اللاجئ وهو من منطقة الكسوة في ريف دمشق، قد غادر سوريا مع عائلته إلى الأردن بسبب الحرب الدائرة هناك، وعمل سائس خيل في الأردن.

وحسب المصادر، تقدم خالد بطلب هجرة إلى نيوزلندا منذ فترة، وقبل عدة أشهر جاءت الموافقة، فسافر برفقة عائلته، إلا أنه لم يكمل شهره الثالث في نيوزيلندا ليلقى حتفه، ويصاب ابناه، في هجوم المسجدين، وذكرت المصادر أن أحد ولديه مفقود في حين نقل الآخر إلى المستشفى وإصابته بالغة.

وتناقت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمصطفى الذي قضى في الهجوم.

#حادث_نيوزيلندا_الارهابي الشهيد خالد مصطفى من ريف دمشق استشهد بلمسجد بنيوزيلندا pic.twitter.com/V9ZJVGmpEF — رياض اسعد (@WOVwLEp4VRJnwGV) 15 марта 2019 г.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت صورة للاجئ سوري قالت إنه قتل في هجوم نيوزيلندا، يدعى عبد المعين كامل من معرة النعمان في إدلب ليتضح لاحقا أنه توفي في إدلب عام 2016 وليس في نيوزيلندا.

يذكر أن هجوما إرهابيا نفذه أسترالي(28 عاما) على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا الجمعة أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي