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مجلس الأمن الدولي يدين هجوم نيوزيلندا ويصفه بـ "العمل الإرهابي"

أخبار العالم العربي

مجلس الأمن الدولي يدين هجوم نيوزيلندا ويصفه بـ
جلسة في مجلس الأمن الدولي
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أدان مجلس الأمن الدولي "الهجوم الجبان والفظيع" على مسجدين في نيوزيلندا، واصفا إياه بـ "العمل الإرهابي".

ووقف أعضاء المجلس اليوم الجمعة دقيقة صمت حدادا على أرواح المصلين الـ49 الذين قضوا في المسجدين.

وأكد المجلس مجددا في بيان اقترحته الكويت وإندونيسيا أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين".

وأضاف المجلس أن الأعمال الإرهابية "إجرامية وغير مبررة".

المصدر: رويترز

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